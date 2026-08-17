17.08.2026 06:31:29

CH Karnchang öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CH Karnchang veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 THB erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 11,42 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,81 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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