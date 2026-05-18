CH Karnchang präsentierte Quartalsergebnisse

CH Karnchang stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CH Karnchang ein EPS von 0,170 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 12,24 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,97 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at