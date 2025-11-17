CH Karnchang: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CH Karnchang hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,590 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat CH Karnchang mit einem Umsatz von insgesamt 11,00 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,45 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 16,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at