CH Karnchang präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,77 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CH Karnchang im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,65 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 11,00 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at