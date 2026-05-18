CH Karnchang stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CH Karnchang hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 THB, nach 0,170 THB im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CH Karnchang in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,24 Milliarden THB im Vergleich zu 11,97 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at