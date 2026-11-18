CH Karnchang ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CH Karnchang die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,77 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CH Karnchang 1,03 THB je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CH Karnchang im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,65 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 11,00 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at