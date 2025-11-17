CH Karnchang zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CH Karnchang hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 THB. Im Vorjahresviertel hatte CH Karnchang 0,590 THB je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat CH Karnchang 11,00 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,45 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at