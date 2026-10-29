CH Robinson Worldwide gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CH Robinson Worldwide hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat CH Robinson Worldwide mit einem Umsatz von insgesamt 5,36 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 29,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at