CH Robinson Worldwide stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CH Robinson Worldwide ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CH Robinson Worldwide die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,64 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,14 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at