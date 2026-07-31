CH Robinson Worldwide stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CH Robinson Worldwide lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden.

CH Robinson Worldwide hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,93 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at