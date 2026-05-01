CH Robinson Worldwide vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CH Robinson Worldwide hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 USD, nach 1,11 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CH Robinson Worldwide in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,01 Milliarden USD im Vergleich zu 4,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at