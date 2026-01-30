|
CH Robinson Worldwide: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
CH Robinson Worldwide präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,91 Milliarden USD.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,83 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
