Chagee A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Chagee A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 501,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 460,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at