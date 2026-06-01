Chagee A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chagee A hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,84 Prozent auf 512,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 466,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at