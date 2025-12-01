Chagee A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chagee A hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 87,24 Prozent auf 63,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Chagee A 494,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at