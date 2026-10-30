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30.10.2026 06:31:28
Chahua Modern Housewares stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Chahua Modern Housewares gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Chahua Modern Housewares ein Ergebnis je Aktie von 0,040 CNY vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 572,5 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chahua Modern Housewares einen Umsatz von 514,5 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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