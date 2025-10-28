Chahua Modern Housewares stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chahua Modern Housewares äußerte sich am 25.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Chahua Modern Housewares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Chahua Modern Housewares mit einem Umsatz von insgesamt 511,6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 245,36 Prozent gesteigert.

