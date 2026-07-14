Discovery Holdings LtdShs Aktie
WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331
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14.07.2026 14:00:43
Chai Discovery, an A.I. Drug Start-Up, Raises $400 Million
The fund-raising values the company at $3.8 billion and underscores investor interest in using artificial intelligence to tackle problems like drug discovery.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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