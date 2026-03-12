|
Chailease informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Chailease hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chailease 0,380 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,25 Prozent auf 770,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 779,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,80 USD. Im Vorjahr hatte Chailease 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,10 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
