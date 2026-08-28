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28.08.2026 06:31:29
Chailease präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Chailease hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,42 USD. Im letzten Jahr hatte Chailease einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 766,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 787,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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