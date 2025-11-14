|
14.11.2025 06:31:28
Chailease: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Chailease hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Chailease im vergangenen Quartal 798,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chailease 804,7 Millionen USD umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
