Chailease verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chailease ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chailease die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,65 TWD, nach 2,48 TWD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,47 Prozent auf 24,22 Milliarden TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,34 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 2,68 TWD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 24,30 Milliarden TWD gerechnet.

Redaktion finanzen.at