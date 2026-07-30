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30.07.2026 06:31:29
Chain Bridge Ba A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Chain Bridge Ba A präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chain Bridge Ba A 0,700 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 20,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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