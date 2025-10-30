Chain Bridge Ba A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chain Bridge Ba A hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 14,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at