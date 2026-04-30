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30.04.2026 06:31:29
Chain Bridge Ba A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Chain Bridge Ba A hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,850 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Chain Bridge Ba A mit einem Umsatz von insgesamt 18,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,40 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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