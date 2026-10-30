Chain Bridge Ba A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chain Bridge Ba A hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,720 USD je Aktie in den Büchern standen.

Chain Bridge Ba A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 64,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at