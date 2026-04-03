Chain Bridge I Cons of 1 A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chain Bridge I Cons of 1 A äußerte sich am 01.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,220 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Chain Bridge I Cons of 1 A ein Ergebnis je Aktie von -0,200 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at