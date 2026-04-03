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03.04.2026 06:31:29
Chain Bridge I Cons of 1 A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Chain Bridge I Cons of 1 A äußerte sich am 01.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,220 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Chain Bridge I Cons of 1 A ein Ergebnis je Aktie von -0,200 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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