Chain Bridge I Registered A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chain Bridge I Registered A stellte am 01.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chain Bridge I Registered A ein EPS von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,220 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at