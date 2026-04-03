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03.04.2026 06:31:29
Chain Bridge I Registered A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Chain Bridge I Registered A stellte am 01.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chain Bridge I Registered A ein EPS von -0,050 USD je Aktie vermeldet.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,220 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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