Chakana Copper zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chakana Copper äußerte sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD gegenüber -0,360 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at