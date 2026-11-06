Chalet Hotels präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chalet Hotels hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 9,88 INR. Im letzten Jahr hatte Chalet Hotels einen Gewinn von 7,08 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 31,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,02 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,35 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at