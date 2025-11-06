Chalet Hotels: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chalet Hotels hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,08 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -6,350 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 7,35 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,77 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at