Chalet Hotels stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chalet Hotels präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3,93 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chalet Hotels 9,30 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Chalet Hotels mit einem Umsatz von insgesamt 5,12 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 42,73 Prozent verringert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4,90 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 5,08 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at