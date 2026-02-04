|
04.02.2026 06:31:28
Chalet Hotels verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Chalet Hotels lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,67 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,42 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,06 Prozent auf 5,82 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
