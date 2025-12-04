04.12.2025 14:28:40

Challenger: US-Firmen kündigen im November 71.300 Stellenstreichungen an

DOW JONES--US-Unternehmen haben im November mehr als 71.300 geplante Stellenstreichungen angekündigt, wie Challenger, Gray & Christmas mitteilt. Das war ein scharfer Rückgang um 54 Prozent gegenüber dem Vormonat, als der vorherige Bericht des Beratungsunternehmens einen sprunghaften Anstieg der Entlassungen zeigte. Dies sorgte angesichts fehlender offizieller Daten für Aufsehen. Die neue Zahl liegt jedoch über dem Vorjahreswert und ist hoch für den Monat November, der normalerweise ein vergleichsweise ruhiger Monat für Entlassungspläne ist. Von Januar bis November haben Unternehmen Pläne zum Abbau von 1,17 Millionen Stellen vorgelegt. Das ist der höchste Stand seit 2020.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 08:29 ET (13:29 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen