Helvetia Aktie
WKN: 901219 / ISIN: CH0012271687
|
29.01.2026 07:09:12
Cham Properties holt frühere Helvetia-Managerin in den VR
Im Verwaltungsrat der Immobiliengesellschaft Cham Swiss Properties kommt es zu Veränderungen. Neben einem Immobilienspezialisten kommt die frühere Helvetia-Finanzchefin und Swiss-Life-Managerin Annelis Lüscher Hämmerli neu in das Aufsichtsgremium.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Helvetia AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Helvetia AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!