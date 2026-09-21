Cham Swiss Properties Aktie

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WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

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21.09.2026 18:00:03

Cham Swiss Properties platziert Anleihe über CHF 100 Mio.

Cham Swiss Properties AG / Schlagwort(e): Anleihe
Cham Swiss Properties platziert Anleihe über CHF 100 Mio.

21.09.2026 / 18:00 CET/CEST

Cham, 21. September 2026 – Cham Swiss Properties hat heute erfolgreich eine dritte festverzinsliche Anleihe über CHF 100 Mio. mit einem Coupon von 1.6% und einer Laufzeit von 5 Jahren platziert.

 

Das Kapital wird für Investitionen in das bestehende Entwicklungsportfolio und die anstehenden Bauprojekte sowie zur Rückführung von kurzfristigen Krediten verwendet. Zürcher Kantonalbank, Basler Kantonalbank und Luzerner Kantonalbank (Joint Lead Managers) haben die Platzierung koordiniert. Die Zulassung zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt und die Liberierung der Obligationenanleihe ist für den 27. Oktober 2026 vorgesehen.

 

 

 

Kontakt für Investoren und Analysten

Daniel Grab, CFO
investors@champroperties.ch
+41 41 508 08 22

 

Kontakt für Medien

Marion Schihin
media@champroperties.ch
+41 79 705 88 15
 

Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz

Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens- und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.8 Mrd. Über die kommenden Jahre wird Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Millionen Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 70 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959).

Weitere Informationen unter champroperties.ch.

 

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Cham Swiss Properties AG. Die Cham Swiss Properties AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG).

 

Mitteilung als PDF


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cham Swiss Properties AG
Fabrikstrasse 5
6330 Cham (ZG)
Schweiz
Telefon: +41 41 508 08 20
E-Mail: info@champroperties.ch
Internet: champroperties.ch
ISIN: CH0524026959
Valorennummer: 52402695
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2402470

 
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2402470  21.09.2026 CET/CEST

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