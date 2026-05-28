Chaman Lal Setia Exports hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chaman Lal Setia Exports hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,70 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,28 Milliarden INR gegenüber 3,68 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 23,10 INR. Im Vorjahr waren 20,68 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,72 Prozent auf 14,40 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at