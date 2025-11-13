Chaman Lal Setia Exports verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chaman Lal Setia Exports hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,81 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chaman Lal Setia Exports 5,55 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,73 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,69 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at