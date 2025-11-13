Chambal Breweries Distilleries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chambal Breweries Distilleries präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at