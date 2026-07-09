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09.07.2026 06:31:29
Chambal Breweries Distilleries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Chambal Breweries Distilleries hat am 07.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Chambal Breweries Distilleries ebenfalls 0,100 INR je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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