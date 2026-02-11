Chambal Fertilisers Chemicals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chambal Fertilisers Chemicals hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 14,64 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chambal Fertilisers Chemicals 13,34 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Chambal Fertilisers Chemicals im vergangenen Quartal 58,98 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chambal Fertilisers Chemicals 49,18 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at