Chambal Fertilisers Chemicals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chambal Fertilisers Chemicals hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,77 INR. Im Vorjahresviertel hatte Chambal Fertilisers Chemicals 16,19 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,15 Prozent auf 69,99 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at