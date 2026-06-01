Champion Bear Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Champion Bear Resources äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Champion Bear Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at