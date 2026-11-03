Champion Homes, Inc. Reveals Retreat In Q3 Income

(RTTNews) - Champion Homes, Inc. (SKY) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $52.661 million, or $0.97 per share. This compares with $58.199 million, or $1.03 per share, last year.

Excluding items, Champion Homes, Inc. reported adjusted earnings of $51.926 million or $0.95 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.2% to $727.032 million from $684.429 million last year.

Champion Homes, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $52.661 Mln. vs. $58.199 Mln. last year. -EPS: $0.97 vs. $1.03 last year. -Revenue: $727.032 Mln vs. $684.429 Mln last year.