Champion Iron: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Champion Iron ließ sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Champion Iron die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Champion Iron vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 AUD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 AUD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 408,8 Millionen AUD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 547,2 Millionen AUD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at