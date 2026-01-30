Champion Iron informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Champion Iron hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Champion Iron mit einem Umsatz von insgesamt 516,0 Millionen AUD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 398,1 Millionen AUD erwirtschaftet worden waren, um 29,61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at