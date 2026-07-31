Champion Iron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Champion Iron hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,07 AUD. Ein Jahr zuvor waren 0,060 AUD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 363,4 Millionen AUD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 439,5 Millionen AUD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at