Champion Iron: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Champion Iron hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,05 AUD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 AUD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,92 Prozent zurück. Hier wurden 434,9 Millionen AUD gegenüber 472,3 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,350 AUD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 AUD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Champion Iron im vergangenen Geschäftsjahr 1,94 Milliarden AUD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Champion Iron 1,77 Milliarden AUD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at