Champion Iron vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Champion Iron hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Champion Iron 0,320 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Champion Iron in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 288,5 Millionen USD im Vergleich zu 357,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at