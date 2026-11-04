BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Champions League
|
04.11.2026 14:13:00
Champions-League-Abend im Fokus: BVB gegen Betis, Leipzig gegen City - Aktie im Blick
Der BVB empfängt vier Tage nach dem spektakulären 2:2 im Bundesliga-Gipfel beim FC Bayern am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) den spanischen Fußball-Club Real Betis Sevilla und strebt den nächsten Schritt Richtung K.o.-Phase der Königsklasse an.
Zudem kommt es zum Wiedersehen mit Verteidiger Marc Bartra, der von 2016 bis 2018 bei der Borussia aktiv war und beim Anschlag auf den Mannschaftsbus im April 2017 an Arm und Hand verletzt wurde.
Leipzig bekommt es mit Manchester City und Stürmerstar Erling Haaland zu tun (21.00 Uhr/DAZN). Die Sachsen feierten zuletzt drei Pflichtspiel-Siege in Serie und setzen auf ihre Heimstärke, die Engländer sind allerdings klar favorisiert.
Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zwischenzeitlich 0,81 Prozent höher bei 3,10 Euro.
/lot/DP/zb
DORTMUND/LEIPZIG (dpa-AFX)
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